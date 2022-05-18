يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR

هبة بريس - الرباط

أعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، عن تفاصيل الإجراء الجديد، مشيرا الى أن الأشخاص الملقحين غير ملزمين بتقديم اختبار PCR وسيتم الاكتفاء فقط بجواز تلقيحهم.

وبالنسبة للمسافرين غير الملقحين، فسيطلب منهم الإدلاء باختبار PCR كبديل لجواز اللقاح.

ويعفى الأطفال أقل من 6 سنوات من هذه الشروط، حيث أنهم ليسوا في حاجة للادلاء بوثيقة التلقيح أو اختبار pcr للسفر.

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