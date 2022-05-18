يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR
هبة بريس - الرباط
أعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، عن تفاصيل الإجراء الجديد، مشيرا الى أن الأشخاص الملقحين غير ملزمين بتقديم اختبار PCR وسيتم الاكتفاء فقط بجواز تلقيحهم.
وبالنسبة للمسافرين غير الملقحين، فسيطلب منهم الإدلاء باختبار PCR كبديل لجواز اللقاح.
ويعفى الأطفال أقل من 6 سنوات من هذه الشروط، حيث أنهم ليسوا في حاجة للادلاء بوثيقة التلقيح أو اختبار pcr للسفر.
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
0
13
26 تعليقات
اعتقد ان إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكوفيد 19 كورونا PCR من أجل الدخول الى تراب الوطن بالنسبة للمتلقحين فهي خطوة إيجابية ومقبولة ولكن من جانب آخر الغير الملحقين ربما سيكون الرفض من طرفهم فلابد من الحكومة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع بدون شوشرة…..
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات السينمائية من جديد المغاربة متشوقين الى الدخول الى وطنهم ….هناك من لم يدخل ثلاث سنوات منذ الجائحة كوفيد 19 كورونا والآن تقومون بفرض شروط عليهم بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للسياحة بالمغرب…
أين ذهبت الجرعات التلاثة حتى تفرضون عليهم PCR أنتم تريدون تحطيم الإقتصاد الوطني بالمغرب ولاسيما في القطاع السياحي الوطني أعيد النظر في هذا القرار التافه الذي لا محل له من الوجود…..
أنا مغربي مقيم بالديار الأوروبية لم اشاهد واسمع مثل هذه الشروط الكل يعيش حياة طبيعية بدون قيود او شروط ما عادا المغرب هو الذي يفرض هذه الشروط التافهة …..
ما هذا التناقد والتلاعب بنا جواز التلقيح أو PCR كأننا في سوق نختار اي خضرة نشتري هههههههههههه إنها مهزلة وفضيحة هههههههههههه…
من أجل إنقاذ السياحة بالمغرب يجب إلغاء تماما PCR بالنسبة للمتلقحين أو الغير المتلقحين ….
الكل رافض فكرة الاختبار PCR من أجل الدخول الى المغرب يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي نفسية المهاجرين طالما يئيسوا من الغربة ….
هناك أمراض أخطر بكثير من كورونا الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس أنتم تريدون ترويج في اختبار pCR من أجل مصلحتكم فقط…
لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم اتقوا الله فينا وافتحوا لنا الدخول الى المغرب بدون شروط تفرضونها علينا والسيطرة علينا واستهزاءات علينا بجب إلغاء هذآ الاختبارPCR ….
أنا أفضل عدم الدخول الى المغرب وذالك بما تفعله لنا الحكومة من شروط وقيود نحن ضدها..
اتسائل لماذا تم الإختيار إما جواز التلقيح أو استعمالPCR هههههههههههه.. إنه الكلخ بعينيه هههههههه
هناك من تلقوا الجرعات التلاثة وليس لديهم جواز التلقيح ؛ فما المعمول في هذه الحالة؟؟؟؟.
أنتم تضحكون على المهاجرين علينا بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون في افلاس القطاع السياحي الوطني وستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل.
قرارات الحكومة دائما تكون تافهة وغير مفهومة هههههههههههه. أنا مهاجر كاره هذه الوضعية ورافض تماماً فكرة الاختبارPCR…..
نحن غير معترضين عن فكرة الاختبارPCR لأنه الوسيلة الوحيدة من أجل حماية المواطنين من كورونا ومن اجل صحتنا ..تشكراتنا إلى الحكومة الجديدة…
وماذا عن الملقحين بجرعتين فقط منذ أكثر من تسعة أشهر ؟
لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لهذه التناقضات في حق المهاجر المغربي (جواز التلقيح اوPCR..)..
أنا مهاجر مغربي مقيم في أوروبا وأريد الدخول الى وطني ولكن تلقيت ماعادا جرعتين فهل يمكن لي ان الدخول الى المغرب ؟؟؟؟؟؟
لم نعد نفهم هذه الحكومة الجديدة لا ندري هل هذا من أجل حمايتنا ام من أجل مصلحتهم!!!!؟؟؟؟
إلغاء الاختبار PCR او الاجبار على استعماله فهذا لا أهمية له لأن الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس…