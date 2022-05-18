الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان
أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال.
نادي الأهلي، وفي تدخل واضح في القرارات السيادية للمغرب، اعتمد لغة الأمر وفرض الأمر الواقع، كما اتهم البلد بعدم الآمان، من خلال مطالبته ب”توفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة النادي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.”
كما طالب النادي المصري، ب”حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر”، ناسيا أو متناسيا أن الجماهير المغربية لم تحصل سوى على 5 الاف تأشيرة للحضور لكأس افريقيا المنظم بمصر وفي ظرف شهر.
لجوء نادي الأهلي، إلى سياسة الأمر جاءت بعد فشله في سياسة التباكي والاتهامات الباطلة التي أطلقها قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأبواق الاعلامية التابعة له دون أن تسفر عن أية نتائج.
3 تعليقات
ما شهدناه في المباريات الأخيرة لكرة القدم شيء مرعب. لا يبشر بالخير. السلطات المغربية فشلت فى تأمين المواطن و ممتلكاته من الاوباش. الرصاص المطاطي لردع المجرمين. كما تستعمله دول اخرى.
مادا ننتظر من غير المغاربة أن يقولوا علينا و أبناء جلدتنا من جمهور فريق منهزم في بطولتنا الوطنية يضرمون النار في حقل زراعي ؟؟؟ يكسرون و يسرقون و يخربون…! وجبت التربية والاحترام و الروح الرياضية قبل و بعد المباراة!!!!!
اقول لاخوانىى المغاربة أن اخوتنا المصريين من بين احسن الممثلن فى العالم، الم يتذكروا ما فعلوه مع فريق الرجاء العالمى بمساهمة مخرج المقبلة نصف النهائي التى جرت في القاهرة، كمهتم ومن بين المساهمين في تنضيم المباريات يجب على المسؤولين فى الدار البيضاء الا ينساقوا مع الخزعبلات التى يفتعلها مسؤولا نادى الأهلى المصري واذكرهم بان شعب المغرب احسن مضياف في العالم وبشهادة العالم وان تمتليات الأهلية لا تهمنا، والى اللقاء في مبارة النهاية.