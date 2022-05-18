الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان

هبة بريس - الرباط

أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال.

نادي الأهلي، وفي تدخل واضح في القرارات السيادية للمغرب، اعتمد لغة الأمر وفرض الأمر الواقع، كما اتهم البلد بعدم الآمان، من خلال مطالبته ب”توفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة النادي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.”

كما طالب النادي المصري، ب”حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر”، ناسيا أو متناسيا أن الجماهير المغربية لم تحصل سوى على 5 الاف تأشيرة للحضور لكأس افريقيا المنظم بمصر وفي ظرف شهر.

لجوء نادي الأهلي، إلى سياسة الأمر جاءت بعد فشله في سياسة التباكي والاتهامات الباطلة التي أطلقها قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأبواق الاعلامية التابعة له دون أن تسفر عن أية نتائج.

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