الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يهنئ حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للصومال

2022-05-18 / 09:42
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد حسن شيخ محمود، بمناسبة انتخابه رئیسا لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وعبر صاحب الجلالة، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق للرئيس الصومالي في مهامه السامية.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أشيد بما حظيتم به من ثقة متجددة لقيادة الشعب الصومالي الشقيق ومواصلة جهودكم لتحقيق تطلعاته إلى مزيد التقدم والرخاء في ظل الأمن والاستقرار، أؤكد لكم حرصي على العمل سويا مع فخامتكم لتعزيز علاقات الأخوة المتينة والتعاون البناء القائمة بين بلدينا”.

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