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فاس.. إحالة سيدة على العدالة بتهمة النصب والاحتيال

2022-05-18 / 09:17
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هبة بريس _ فاس

أحالت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أول يوم أمس الأحد 15 ماي الجاري على أنظار العدالة، سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، بعد أن اشتبه تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية.

المشتبه فيها من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال، حيث نشرت على صفحة باسم مستعار على موقع التواصل الاجتماعي نداء يتعلق بطلب مساعدة مادية من أجل إنقاذ ابنها المريض والمقبل على إجراء عملية جراحية تتطلب مبلغا ماليا مهما، حيث توصلت على مدى فترات بمبالغ مهمة من طرف الضحية، على أساس أن ابنها يخضع للعلاج بإحدى المؤسسات الطبية.

وقد تم التفاعل بجدية وسرعة مع الشكاية التي تقدم بها الضحية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات التقنية والميدانية عن تشخيص هوية المشتبه فيها التي كانت تتواصل مع الضحية باسم مستعار، وبالتالي إلقاء القبض عليها.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيها بقاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، أنها تشكل موضوع 12 مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل النصب والإحتيال، إصدار شيك بدون مؤونة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالتها على أنظار العدالة.

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