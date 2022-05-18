إلغاء اختبار PCR.. التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا قرار الحكومة
هبة بريس - الرباط
سَجَّلَ المكتبُ السياسي إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية. وفي ذات السياق، واستناداً إلى آخر المعطيات الرسمية التي تؤكد استقرارَ مختلف المؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد 19.
وجدد الحزبُ دَعوته إلى الحكومة من أجل تعليق العمل بكُــلِّ ما لم يَـــعُـــد ضروريًّا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.
هذا وأعلنت الحكومة، مساء أمس الثلاثاء، أنها قررت إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.
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2 تعليقات
دخول الحمام ماشي بحال خروجو دبا يخرجوها منا أضعاف عند الخروج
هذا قرار مريح يتيح الأفراد الجالية المغربية بالدخول إلى أرض الوطن باقل تكلفة كما يشجع السياح والزوار من الجانب بالاقبال على السياحة في بلدنا فمزيدا من القرارات الانفراجية التي تشجع المواطنين والاجانب من القيام بالأنشطة السياحية في بلادنا مما ينعش هذا القطاع الذي عانى ركودا مؤلما خلال جاىحة كرونا فشكرا للسلطات المغربية على تفهمها الأوضاع على العموم