إلغاء اختبار PCR.. التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا قرار الحكومة

2022-05-18 / 09:06
0
هبة بريس - الرباط

سَجَّلَ المكتبُ السياسي إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية. وفي ذات السياق، واستناداً إلى آخر المعطيات الرسمية التي تؤكد استقرارَ مختلف المؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

وجدد الحزبُ دَعوته إلى الحكومة من أجل تعليق العمل بكُــلِّ ما لم يَـــعُـــد ضروريًّا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.

هذا وأعلنت الحكومة، مساء أمس الثلاثاء، أنها قررت إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR

يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR

2022-05-18 / 10:32
Photo of فاس.. إحالة سيدة على العدالة بتهمة النصب والاحتيال

فاس.. إحالة سيدة على العدالة بتهمة النصب والاحتيال

2022-05-18 / 09:17
Photo of طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-18 / 07:00
Photo of فرص الاستثمار محور ندوة أعمال مغربية بلغارية عبر الأنترنت

فرص الاستثمار محور ندوة أعمال مغربية بلغارية عبر الأنترنت

2022-05-17 / 23:45
Photo of في أول يوم لفتح المعبر… الولوج والمغادرة في أرقام

في أول يوم لفتح المعبر… الولوج والمغادرة في أرقام

2022-05-17 / 23:30
Photo of بنسليمان: الحبس لرئيس تعاونية فلاحية نصب على فلاحين

بنسليمان: الحبس لرئيس تعاونية فلاحية نصب على فلاحين

2022-05-17 / 22:53
Photo of مرة أخرى… بلاغ الغاء فحص التفاعل البوليمي ل” كورونا” يفتقر إلى توضيحات ملحة

مرة أخرى… بلاغ الغاء فحص التفاعل البوليمي ل” كورونا”…

2022-05-17 / 22:22
Photo of تعليق خدمات قسم داخلي بسبب موسم “ركراكة” ..الحقيقة كاملة

تعليق خدمات قسم داخلي بسبب موسم “ركراكة” ..الحقيقة كاملة

2022-05-17 / 21:54
Photo of المغرب يعترض طائرة “الدرون” قادمة من سبتة في اتجاه الفنيدق

المغرب يعترض طائرة “الدرون” قادمة من سبتة في اتجاه…

2022-05-17 / 21:08
Photo of رسمي : دخول المغرب لا يحتاج “فحص PCR”

رسمي : دخول المغرب لا يحتاج “فحص PCR”

2022-05-17 / 20:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق