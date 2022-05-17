بركان .. إنتاج فاكهة “الزعرور” يرتفع بنسبة 15% خلال الموسم الفلاحي الحالي

هبة بريس _ وجدة

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، بأن الانتاج من مزاح (زعرور) زكزل بإقليم بركان، يرتقب أن يتجاوز 8 آلاف طن خلال الموسم الفلاحي 2021 – 2022، أي بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 في المئة مقارنة مع الموسم الفارط.

وأشار بلاغ للمديرية، بمناسبة انطلاق موسم جني هذه الفاكهة، إلى أن أشجار الزعرور بإقليم بركان، تغطي مساحة مهمة تبلغ 600 هكتار، أي ما يمثل أكثر من 80 في المئة من مجموع المساحة المخصصة لهذه الزراعة على المستوى الوطني.

وتتوزع هذه المساحة، التي توجد بالمدار السقوي لملوية، على جماعات زكزل، وتقربوصت، وتازاغين، وواو اللوت. كما تتميز بإنتاج أربعة أصناف من الزعرور؛ وهي طاناكا، ونافيلا، والموسكا، والمكركب.

يذكر أن مزاح زكزل يتمتع بشهادة البيان الجغرافي منذ 2013، ويصنف من بين المنتجات المجالية التي حظيت بعناية المخطط الفلاحي الجهوي في إطار برنامج تنمية المنتجات المجالية بجهة الشرق في هذا الإطار.

ومن أجل تنمية وتثمين فاكهة الزعرور بالجهة، خصصت المديرية الجهوية للفلاحة ما بين 2015 و2019، غلافا ماليا تجاوز مليون درهم من أجل تحسين تقنيات الإنتاج، وتثمين المنتوج، والرفع من تنافسيته.

وخلال هذه الفترة، استفاد منتجو هذه الفاكهة من عدة تكوينات حول طرق الإنتاج، والتثمين، والتسويق، وكذا من توزيع معدات تقنية، وتجهيز وحدة لتلفيف وتبريد المزاح، بالإضافة إلى استفادة 32 منتجا من الدعم التقني المخصص للحصول على شهادة البيان الجغرافي المحمي.

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