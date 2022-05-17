منظمة إنسانية: 500 مهاجر بدون طعام أو ماء في مياه مالطا

هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة إنسانية إن قاربا يحمل على متنه 500 شخص يواجه أخطارا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وقد أطلق نداء الاستغاثة هذا من قبل مشروع “Alarm Phone” التابع لمنظمة “Watch The Med” غير الحكومية، بعد تلقي مكالمة من قارب أبحر من على سواحل طبرق شرقي ليبيا، مبينا أن المهاجرين “يواجهون مشاكل في المحرك، وبعض الأشخاص في وضع سيء، ليس لديهم طعام أو ماء”.

واختتم بالقول: “لقد نبهنا السلطات لإنقاذهم على الفور

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