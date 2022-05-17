برشيد..مصرع رضيع وإصابة خمسة أشخاص بجروح في انقلاب سيارة

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن حادثة سير مروعة عرفتها اليوم الثلاثاء، إحدى الطرق الاقليمية الرابطة بين مدينة برشيد ومركز أحد السوالم، خلفت مصرع رضيع في شهور الأولى، وإصابة والدته بكسر على مستوى الكتف ورضوض بمختلف أنحاء الجسم، فيما نقل أربعة جرحى آخرين لتلقي الاسعافات الأولية صوب المستشفى الاقليمي لمدينة برشيد، حيث ظل الجرحى هناك يعانون من تدني الخدمات، قبل أن يتم تغيير وجهاتهم صوب البيضاء وسطات.

عناصر الدرك الملكي وفور توصلها بالخبر، انتقلت إلى عين المكان للوقوف على الأسباب الرئيسية للحادثة واتخاذ المتعين، والاشراف على نقل الضحايا، حيث تم تحويل البعض منهم صوب البيضاء، فيما تم تحويل والدة الرضيع صوب مدينة سطات حيث خضعت لفحوصات طبية بمصحة الضمان الاجتماعي في انتظار اخضاعها لعملية جراحية في طب العظام، في الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بجثة الرضيع في بمستودع الاموات ببرشيد، في انتظار تسليمها صباح غد الأربعاء لعائلته لتشييعها بمسقط رأسه بمنطقة السدرة بجماعة امزورة، وهي رسالة للجهات المعنية بضرورة تسهيل مساطر تسليم الجثث لذويها، خاصة إذا كانوا ينتمون لجماعات خارج النفوذ الترابي لموقع الحادث.

هذا ولازال نزيف حوادث السير المميتة متواصل بمعظم الشبكة الطرقية الإقليمية بكل من سطات وبرشيد، ولا يكاد يمر يوم من الأيام دون أن تسجل فيه حوادث سير منها المميتة ومنها دون ذلك، مما يتطلب مراقبة لصيقة من قبل الجهات الوصية لوضع حد لهذا النزيف الدموي، ناهيك عن بعض المقاطع الطرقية التي تعاني أصلا من الهشاشة وضعف البنية التحتية، ليبقى السؤال مطروحا وبقوة: إلى متى سيستمر نزيف الأرواح على طرقاتنا الوطنية والجهوية والإقليمية؟؟؟، سؤال نود توجيهه للجهات المعنية لعله يجد طريقه في الإتجاه الصحيح.

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