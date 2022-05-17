مرة أخرى… بلاغ الغاء فحص التفاعل البوليمي ل” كورونا” يفتقر إلى توضيحات ملحة

2022-05-17 / 22:22
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

بعد طول إنتظار وترقب من طرف المغاربة خاصة المقيمين خارج الوطن منهم فيما يخص إلغاء إختبار الكشف عن فيروس “كورونا”، خرجت الحكومة المغربية ببلاغ للرأي العام تخبر خلاله إلغاء الإختبار بالنسبة للوافدين على المفرب بسبب تحسن الحالة الوبائية ببلادنا مشيرة أنه سيدخل حيز التطبيق فور نشر البلاغ.

وفي هذا الصدد عبر مجموعة من المهاجرين المغاربة ل”هبة بريس” عن ضعف التوضيحات والشروحات التي تنهجها الحكومة في كل ما يتعلق بهذه الإجراءات كما العادة، إذ يفتقر البلاغ إلى تحديد الفئة التي تم إعفاءها من الإختبار سيما إذا علمنا أن الشروط السابقة لولوج التراب المغربي كانت تستوجب جواز التلقيح إضافة إلى الإختبار.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط قد إتخذت حزمة من الإجراءات في هذا الإطار، من بينها فتح المعابر الحدودية البحرية مع إسبانيا مع الإبقاء على ضرورة إعتماد جواز التلقيح كشرط أساسي بالنسبة للمسافرين على متن البواخر في إتجاه المملكة.

وينتظر مغاربة العالم التائهين بين سطور البلاغات الحكومية المبهة تحديد الشروط والإجراءات بشكل واضح عوض الإكتفاء بما “قل ولم يدل” خاصة ونحن على أبواب عملية العبور “مرحبا” التي سبقها فتح المعابر ابرية ليلة أمس بين المغرب وإسبانيا

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