بنسليمان: الحبس لرئيس تعاونية فلاحية نصب على فلاحين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اسدلت المحكمة الابتدائية أمس الاثنين فصلا من فصول مشروع من مشاريع مخطط المغرب الاخضر عرف نصبا واختلاسا بإقليم بنسليمان، وحكمت المحكمة الابتدائية على رئيس التعاونية الفلاحية “هضبة الرمان” وعلى شقيقه بستة أشهر حبسا مع غرامة مالية وتعويض الفلاحين ضحايا نصب واحتيال المتهمين بأداء المتهمين مبلغ 35000 درهم لكل فلاح من الفلاحين المتضررين.

وكان قاضي التحقيق قد تابع رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والنصب وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، بعدما تقدم عدد كبير من الفلاحين بدوار اولاد وهاب جماعة الزيايدة بشكايات ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه جراء ما اقترفاه من اعمال النصب والاحتيال على الفلاحين وإيهامهم أنهم إذا انخرطوا في مشروع غرس الرمان سيستفيدون من امتيازات عديدة منها حفر آبار في أراضيهم وغرس الرمان فيها وتسييجها والعناية بأغراس الرمان إلى أن ينتج والكل تحت مسؤولية التعاونية الفلاحية المذكورة قبل ان يتم الكشف على أن المشروع يندرج ضمن مشاريع مخطط المغرب الاخضر وانه لا يعدو أن يكون محاولة من عدد من الموظفين بتواطؤ مع رئيس التعاونية الفلاحية وسقيقه المذكورة للاستيلاء على المال العام بافتعال مشروع وهمي.

وهو ما عجل بتلاشي المشروع الذي خلف احتجاجات من طرف الفلاحين المتضررين، وصل صداه الى مكتب الفرقة الوطنية بالرباط التي استمعت للمتضررين .

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