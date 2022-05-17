الكويت تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية

هبة بريس _ و م ع

جددت دولة الكويت دعمها للوحدة الترابية للمغرب، ومساندتها لسيادة المملكة على كافة أراضيها.

وأكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد نائب أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء ، خلال استقباله السيد علي ابن عيسى، الذي قدم له أوراق إعتماده كسفير فوق العادة ومفوض لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى دولة الكويت، موقف بلاده الداعم والمساند للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

كما دعا إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية.

وخلال هذا الاستقبال، شكر سمو ولي العهد نائب أمير البلاد، المملكة المغربية على مواقفها الداعمة والمساندة لدولة الكويت، منذ الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس سنة 1961، والتي أعرب فيها عن دعمه التام لاستقلال دولة الكويت.

كما ذكر بالدعم القوي الذي قدمه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لبلاده على إثر الغزو الذي تعرضت له، وعبر أيضا عن التقدير الذي يكنه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وحمل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الدبلوماسي المغربي أطيب تحيات أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذا تحياته الشخصية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة وكامل التوفيق في قيادته الحكيمة للمملكة المغربية.

من جانبه، نقل السيد علي ابن عيسى تحيات صاحب الجلالة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ولولي العهد نائب أمير البلاد، مبرزا حرص جلالته على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، وكذا التقدير الذي يكنه صاحب الجلالة للموقف النبيل لدولة الكويت بشأن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وشكل هذا الاستقبال فرصة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والتنويه بالطابع الاستثنائي للتعاون الثنائي الذي يتسم بالدعم والمساندة المتبادلين في كافة المجالات

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