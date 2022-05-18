طقس
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طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-18 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من أكادير إلى طرفاية، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل كل من الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بمجموع أنحاء البلاد، فضلا عن إمكانية تناثر حبات من الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و27 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15 و21 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى للمملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع الطفيف ،خصوصا بداخل كل من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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