تعليق خدمات قسم داخلي بسبب موسم “ركراكة” ..الحقيقة كاملة

هبة بريس _ الرباط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلاغ نسب لإدارة القسم الداخلي لثانوية مؤسسة تالمست بالمديرية الإقليمية للصويرة يخبر التلاميذ عزم الإدارة تعليق عملية إيواء التلاميذ بالقسم الداخلي المذكور طيلة أربعة أيام، بغية وضع مرافق القسم الداخلي رهن إشارة السلطات المحلية للمساعدة على تيسير عملية تنظيم موسم “ركراكة”.

وبعد انتشار صورة للإعلان المثير للجدل على صفحات سارعت إدارة المؤسسة إلى نفي الخبر وتكذيبه، وتفنيد صحة الإعلان المتداول

وقال بلاغ المؤسسة ، الموجه للتلاميذ والأطر العاملة بالمؤسسة، إلى أن “الدراسة مستمرة بشكل عادي وليس هناك أي توقف بسبب موسم ركراكة.

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