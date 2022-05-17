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المغرب يعترض طائرة “الدرون” قادمة من سبتة في اتجاه الفنيدق

2022-05-17 / 21:08
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هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر أمنية مغربية لوكالة الأنباء الإسبانية “ايفي”، الثلاثاء، أنها اعترضت طائرة مسيرة، وذلك بعد ساعات من إعادة فتح المعبرين الحدوديين البريين على مستوى سبتة ومليلية.

وأكدت السلطات المغربية أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة في حي واد الضاويات بالفنيدق، ليتم العثور بداخلها على كميات هامة من الأدوية المهدئة والمسكنات.

وفتحت الشرطة القضائية المغربية، حسب المصدر، تحقيقا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات والمتورطين في محاولة تهريب هذه الأدوية، عبر الطائرة بدون طيار وبيعها لاحقا.

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‫4 تعليقات

  4. بغاو يستغلو الفرصة دابا محد عاد الحدود تفتحو حساب ليهوم مكينش مراقبة

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