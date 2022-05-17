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مصر.. أسرة مبارك ستطالب مجلس الاتحاد الأوروبي بتعويضات

2022-05-17 / 20:55
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هبة بريس _ متابعة

أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الثلاثاء، أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.

وذكر بيان للأسرة أنه خلال الفترة الماضية لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي سوى رفع العقوبات كما تم في مارس 2021، وإعلان أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها.

وقال: “من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكمت فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تكون غير قانونية”.

وأضاف البيان أن أسرة مبارك قد حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد المصاريف القانونية

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