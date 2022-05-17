طنجة..سقوط مشجعين من اعلى مدرجات “قاعة الزياتن ” أثناء مقابلة الاتحاد والجيش
هبة بريس _ طنجة
شهدت القاعة المغطاة ابن بطوطة في مدينة طنجة التي تحتضن حاليا مباراة اتحاد طنجة وفريق الجيش الملكي لكرة السلة العديد من الإصابات بين الجماهير بسبب التدافع .
وسقط عدد من المشجعين المحسوبين على فصيل “الترا هيركوليس ” من أعلى المدرجات بسبب التدافع حيث أصيب بعضهم باصابات متفاوتة نقلوا على اثرها لتلقي الاسعافات الضروري .
وتوقفت المباراة لدقائق قبل ان يتم استئنافها ، بعد عودة الجماهير لاماكنها .
ويخوض فريق اتحاد طنجة لكرة السلة مباريات الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف بمواجهة قوية أمام الجيش الملكي، مساء اليوم الثلاثاء .
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4 تعليقات
هاذ الكورة من وراها غير الصداع
الله يهدي ماخلق
هاذ الكورة كتحط فيها ميزانية ضخمة ومكنستافدو منها بوالو من غير الفوضى
مكينش وعي والانسان مضابطش راسو براسو