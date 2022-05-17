طنجة..سقوط مشجعين من اعلى مدرجات “قاعة الزياتن ” أثناء مقابلة الاتحاد والجيش

هبة بريس _ طنجة

شهدت القاعة المغطاة ابن بطوطة في مدينة طنجة التي تحتضن حاليا مباراة اتحاد طنجة وفريق الجيش الملكي لكرة السلة العديد من الإصابات بين الجماهير بسبب التدافع .

وسقط عدد من المشجعين المحسوبين على فصيل “الترا هيركوليس ” من أعلى المدرجات بسبب التدافع حيث أصيب بعضهم باصابات متفاوتة نقلوا على اثرها لتلقي الاسعافات الضروري .

وتوقفت المباراة لدقائق قبل ان يتم استئنافها ، بعد عودة الجماهير لاماكنها .

ويخوض فريق اتحاد طنجة لكرة السلة مباريات الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف بمواجهة قوية أمام الجيش الملكي، مساء اليوم الثلاثاء .

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