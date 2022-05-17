رسمي : دخول المغرب لا يحتاج “فحص PCR”

هبة بريس _ الرباط

قررت الحكومة المغربية إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.

ويأتي اتخاذ هذا القراراستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

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