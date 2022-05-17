رسمي : دخول المغرب لا يحتاج “فحص PCR”
هبة بريس _ الرباط
قررت الحكومة المغربية إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.
ويأتي اتخاذ هذا القراراستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.
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12 تعليقات
مبروك
مبروك
قرارات الحكومة بشأن الولوج الى المملكة المغربية مبهمة وغير واضحة تم الغاء pcr وماذا عن جواز التلقيح .
على المسؤولين توضيح الامور بدون لغة الخشب للجالية المغربية والنظر بجدية الى التذاكر الجد باهضة.
وماذا عن التلقيح انا لست ملقح هل سؤمنع من دخول المغرب؟ افيدوني من فضلكم.
نصف معلومة
التحليل ممطلوبش والجواز دالتلقيح مطلوب 😏
مبقى حد اصلا باغي يدخل للمغريب
خاص يلغيو تا جواز التلقيح والا غاتراجع السياحة
ههههه ،حكومة لا تحسن حتى اعطاء المعلومة كاملة ،والله بعض الأحيان كانقول كوري ربي مسخر فيه
Qu’en est-il pour le vaccin ??
راه لي مدايرش اللقاح غادي يدير التخليلة
ديييييييم نص معلومة، لمدير ولوا، ميدخلش ولا كفاش!!!