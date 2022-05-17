رسمي : دخول المغرب لا يحتاج “فحص PCR”

2022-05-17 / 20:30
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هبة بريس _ الرباط

قررت الحكومة المغربية إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.

ويأتي اتخاذ هذا القراراستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

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‫8 تعليقات

  3. قرارات الحكومة بشأن الولوج الى المملكة المغربية مبهمة وغير واضحة تم الغاء pcr وماذا عن جواز التلقيح .
    على المسؤولين توضيح الامور بدون لغة الخشب للجالية المغربية والنظر بجدية الى التذاكر الجد باهضة.

  4. وماذا عن التلقيح انا لست ملقح هل سؤمنع من دخول المغرب؟ افيدوني من فضلكم.

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