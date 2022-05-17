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زيارة أمير قطر لاسبانيا ..هل تستغني مدريد عن الغاز الجزائري ؟

2022-05-17 / 20:03
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أثارت زيارة الدولة الأولى التي يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاسبانيا، الكثير من التساؤلات حول دوافعا، سيما أنها تأتي في سياق التوتر القائم بين مدريد والجزائر بسبب تهديد هذه الاخيرة لها بوقف إمدادها بالغاز في حال عدم التزامها بالعقود، وقيامها بإعادة تصديرالغاز إلى المغرب.

واستقبل العاهل الاسباني فيليبي السادس أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني ، صباح اليوم الثلاثاء في باحة القصر الملكي في مدريد، قبل أن يقوم أمير قطر بزيارة لمجلس الشيوخ الاسباني، حيث أكد في خطاب مقتضب أمام النواب وأعضاء المجلس ، أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة وأن الهدف من زيارته هو تعزيز العلاقات في جميع المجالات.

وتأتي زيارة أمير قطر لاسبانيا كذلك في وقت تحاول فيه أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي حيث تعد قطر ، التي يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة فقط ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة، اذ عبرت الدوحة على لسان الشيخ تميم عن امكانية زيادة الطاقة الانتاجية في ايرادات الغاز لاسبانيا والتي شكلت الى حدود سنة 2021 ، 11.4٪ من اجمالي ايرادات الغاز الاسباني .

وترفض مدريد سياسة الابتزاز الجزائرية التي أصبحت تخلط بين عقيدة العداء الكلاسيكي للمغرب وقضية الغاز، بعد قرارها عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، والذي انتهى في 31 أكتوبر الماضي, في مقابل توريد كميات الغاز المتعاقد عليه عبر انبوب “ميد غاز” الذي يربط اسبانيا والجزائر مباشرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وبواسطة السفن بعد تحويله إلى غاز مسال وهو مالم تفي به دولة تبون .

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تعليق واحد

  1. أتمنى من المملكة الإسبانية أن تتخلى عن الغاز الجزائري بصفة نهائية ودولة قطر ستزودها بكل ما تحتاجه من الغاز وبدون ابتزاز ولا تكبر كما تفعل الجزائر.

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