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في أسبوع ..مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 6 ملايين ‏درهم

2022-05-17 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2474 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1864حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 09 إلى 15 ماي 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و372 مخالفة، وإنجاز 6240 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 30 ألفا و132 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و456 ألف و950 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3962 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6240 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 140 مركبة

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تعليق واحد

  1. الخطر كل الخطر في ان يصبح تنظيم السير و الجولان في المغرب ينظر اليه كمصدر للدخل و رافد من روافد الخزينة لضخ الاموال … و ليس تنظيم السير و منع المخالفات و الحوادث ….. ستصبح الطريق عبارة عن كابوس للسائقين … اقل حركة خاطئة … اجي تخلص …. الشعب منهوك اصلا …. و دابا زادوه الطريق حتى هي ولات خطر على جيبو و رزق اولادو….. اتقو الله في هذا الشعب………………………………………………………………………………..

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