مالي تعلن عن إحباط محاولة انقلابية وتتهم دولة غربية بالوقوف وراءها
قالت الحكومة المالية مساء أمس الاثنين إنها أحبطت محاولة انقلابية الأسبوع الماضي قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها.
وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري إنه “في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليّين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو/أيار 2022”.
وأضاف البيان أن “هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية” وأن “المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها”.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم من دون أن يحدد عددهم، لكن مسؤولا عسكريا قال -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن عدد الذين أوقفوا يناهز 10 أشخاص، ولا يزال البحث جاريا عن آخرين لتوقيفهم.
19 تعليقات
بمباركة فرنسا الديموقراطية للفرنسيس و الشر و الفقر و الانقلابات و الحروب لافريقيا و العالم الثالث لمواصلة السيطرة على ثرواتهم
على الجيش المالي ضبط امنه الداخلي وليذهب هؤلاء الأوروبيون إلى الجحيم. تحيا الشعب المالي..
رؤساء الدول الأفريقية يصلون إلى الحكم فوق الدبابات ليست هناك ديموقراطية ولا هم يحزنون..
تيقن الماليون أنه توجد دولة ارهابية تعيث فسادا وتسرق خيرات مالي تحت ذريعة محاربة الارهاب..
الى متى يستمر سيناريو الانقلاب في مالى .ومن الذي يقف وراءه؟!..
هل الانقلاب لمصلحة الشعب والوطن ام خوفا بان يفقدو ثروات افريقيا المغتصبة اذا سقطت دميتهم فيها ..
دكتاتور جديد لماذا العسكر يحبون السلطة هكذا في مالي ..
اروبا تطيح بمن لايخدم مصالحها وتقعد الشخص الذي يخدمها على الكرسي وبدون اراقة للدماء افريقيا العجيبة .
فالشعوب الافريقية ومنها مالي استفاقت من سباتها العميق وادركت من هو العدو ومن هو الصديق..
الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المسؤؤلة عن الانقلابات في الدول الفقيرة لتسهيل نهب ثروات تلك الشعوب..
مالي الدولة المستباحة بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار الروسي والخاسر الاكبر الشعب المالي المسلم..
معظم الانقلابات إلافريقية صناعة فرنسية وغربية..
اللهم احفظ امن واستقرار كل دولة عربية وافريقية من ايادي الغدر الناهبة لثروات الشعب الافريقي ..
يجب معاقبة المتورطين في محاولة الإنقلاب وزعزعت إستقرار وامن مالي ..
اللهم احفظ مال وأهل مالي وضع الايمان في قلوبهم والعقل في رؤوسهم..
لو تعلمون المشاكل التي يعاني منها الشعب المالي في عهد الرئيس السابق من فساد ومحسوبية وظلم وقتل لما اعدموه حيا..
اينما وجد الغرب يكون الدمار والخراب والجوع والفقر والعنصرية والجهل لعنة الله عليها وعلى من يحبه وهو المسؤول عن وجود قطاع الطرق في بلاد الساحل..
إفريقيا ستضل أرض التخلف والدكتاتوريات العسكرية،وسوف تضل على هذا الحال مادام الجهل والفقر عنوانها.
هذا الشعب المالي لم يجد من يحنو عليه ، والجيش المالى غير طامح فى السلطة .نتمنى لهم الاستقرار في بلادهم..