مالي تعلن عن إحباط محاولة انقلابية وتتهم دولة غربية بالوقوف وراءها

هبة بريس _ وكالات

قالت الحكومة المالية مساء أمس الاثنين إنها أحبطت محاولة انقلابية الأسبوع الماضي قام بها ضباط وضباط صف ماليون مدعومون من قبل دولة غربية لم تسمها.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي قالت الحكومة الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري إنه “في مسعى فاسد لكسر ديناميكيات إعادة بناء مالي، حاولت حفنة من الضباط وضباط الصف الماليّين المناهضين للتقدميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 مايو/أيار 2022”.

وأضاف البيان أن “هؤلاء العسكريين كانوا مدعومين من دولة غربية” وأن “المحاولة أُحبطت بفضل يقظة قوات الدفاع والأمن ومهنيتها”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتم محاكمتهم من دون أن يحدد عددهم، لكن مسؤولا عسكريا قال -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن عدد الذين أوقفوا يناهز 10 أشخاص، ولا يزال البحث جاريا عن آخرين لتوقيفهم.

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