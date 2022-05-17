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وزير الأوقاف : النساء الأكثر استفادة من محو الأمية بالمساجد

2022-05-17 / 18:21
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تحديد أفق زمني للقضاء على الأمية بالمغرب، حتى يتمكن جميع المغاربة من القراءة والكتابة.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على سؤال ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، حيث أكد على أن عدد المستفيدين من الأمية بالمساجد وصل إلى 3 ملايين.

وأضاف أن النساء يمثلن أكثر من 70 في المائة من عدد المستفيدين من دروس محو الأمية، متوقعا أن تكون النساء أقل معاناة من الأمية من الرجال في المستقبل.

وأشار إلي أن عدد المسجلين في البرنامج بين 2000 و2022، بلغ أكثر من 4,2 ملايين، من بينهم 1, 73 مليون مسجل بالعالم القروي.

وأكد على أن المخصصات المالية المرصودة للبرنامج في العالم الحالي، وصلت إلى 180 مليون درهم، من بينها 81,7 مليون درهم للعالم القروي.

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