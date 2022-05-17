حريق آخر يأتي على 500 نخلة بواحة ترناتة بزاكورة

2022-05-17 / 17:44
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هبة بريس - زاكورة

بعد حريق أمس الاثنين الذي أتى على أزيد من 600 نخلة بواحة اللحاين ضواحي أرفود، شب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري حريق آخر هذه المرة بواحة طانسيطة خشاع بالجماعة الترابية ترناتة إقليم زاكورة .

وحسب مصدر مطلع ل”هبة بريس”، فإن الحريق اندلع في عدد من أشجار النخيل وأشجار أخرى في حدود الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم بواحة قصر طانسيطة خشاع، وأتى إلى حدود الساعة في حصيلة أولية على أزيد من 500 نخلة (الفيديو )

الحريق استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا الى مكان الحادث وتمكنوا الى جانب الساكنة المحلية من التحكم في الحريق.

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