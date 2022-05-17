فتاح العلوي: تكلفة دعم القمح اللين ستتجاوز 7 مليار والسكر 4 مليار درهم

هبة بريس - الرباط

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تدابير الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس الكستشارين يومه الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.

وأضافت الوزيرة، أن تكلفة دعم القمح اللين يتوقع أن تصل إلى 7.3 مليار درهم هذه السنة، كما يتوقع أن تصل تكلفة مادة السكر 4 مليار، مشيرة الى أن تكلفة الدعم عبر صندوق المقاصة بلغت 11. 8 مليار خلال شهر أبريل المنصرم .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5