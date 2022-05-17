وزيرة الاقتصاد: دعم الدولة لقنينة الغاز يتراوح بين 95 و100 درهم

هبة بريس - لبنى ابروك

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، تدابير الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس الكستشارين يومه الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة.

وأضافت الوزيرة، أن تكلفة غاز البوتان عرفت ارتفاعا مهما، بسبب ارتفاع سعر هذه المادة عالميا.

وأكدت الوزيرة على أن دعم الدولة لقنينة الغاز يتراوح بين 95 أو 100 ، مشيرة الى أن تكلفة دعم غاز البوتان يتوقع أن يصل لأكثر من 20 مليار سنة 2022.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6