الرئيسة المديرة العامة لشركة “أوراكل: فرص الاستثمار بالمغرب “جد هامة”

هبة بريس

أكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل “ORACLE Corporation”، السيدة صفرا كاتس، التي تقوم يومي 16 و17 ماي الجاري، بأول زيارة لها إلى المغرب وكذلك إلى إفريقيا، أن فرص الاستثمار بالمغرب “جد هامة”.

وأبرزت السيدة كاتس، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجرتها مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أهمية افتتاح “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة، مضيفة أن “الأمر يتعلق بخطوة أولى”.

ويعتبر هذا المركز الخاص بالبحث والتطوير، الذي سيتواجد ب”بارك كازا نيرشور” بالدار البيضاء، الأول من نوعه في إفريقيا.

وأشارت المسؤولة، في هذا الاطار، إلى أن “إمكانيات التنمية وخلق فرص الشغل بالمغرب عديدة”، موضحة أن المغرب يزخر بالعديد من االمؤهلات التي تساهم في تطوير فرص الأعمال وتعزيز الاستثمارات في عدة مجالات، لا سيما مجال التكنولوجيا.

وشكل الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع السيدة كاتس بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، فرصة لمناقشة التعاون في مجال الاستثمارات بين المملكة ‏والشركة، وكذا التطرق لمشاريعها المتعلقة بالتنمية في المغرب، فضلا عن افتتاح ‏أول “مختبر أوراكل ORACLE LAB”، وهو وحدة بحث وتطوير تابعة للشركة. ‏

وكان رئيس الحكومة قد أبرز، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي مكنت المغرب من التحول عبر تقوية الأسس الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية، وخلق نظام ومحيط اشتغال خاص بالابتكار والبحث والتطوير.

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