الناظور .. توقيف شخصين متورطين في ارتكاب سرقات بالعنف

2022-05-17 / 16:00
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض واستعماله في ارتكاب سرقات بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وجرى توقيف المشتبه فيهما في حالة تخدير متقدمة على متن سيارة خفيفة بحي “ترقاع”، وذلك للاشتباه في تورطهما في اعتراض سبيل المارة وتعريضهم للعنف، فضلا عن رشقهم بالحجارة ثلاث سيارات بعين المكان وإلحاقهما خسائر مادية بها، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على مجسم مسدسين بلاستيكيين وأسلحة بيضاء ومجموعة من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف على جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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