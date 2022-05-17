التوفيق: سنحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه هذه السنة

2022-05-17 / 15:56
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة تحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه الحج هذه السنة بسبب السن أو التلقيح

وذكر التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن السلطات السعودية فرضت هذه السنة شرطي السن في 65 سنة والحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف الوزير، أنه تم تحديد 31 ماي كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب، لافتا أن الوزارة ستعلن عن التكلفة الإجمالية مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية.

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