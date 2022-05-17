التوفيق: سنعلن عن كلفة الحج مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته ستعلن عن

مصاريف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية والاضافية.

وذكر التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الوزارة في تواصل يومي مع السلطات السعودية للحصول على معلومات بخصوص أسعار وكلفة الخدمات.

وشدد الوزير، على أنه لا زيادة في كلفة الحج من الجانب المغربي “سعر تذكرة الطيران”، كما أن أسعار السكن بمكة والمدينة المنور لم يطرأ عليها تغيير، لافتا أن أسعار الخدمات التي لا تزال مجهولة الى حدود الساعة وينتظر التوصل بها من الجهات السعودية.

وفي نفس السياق، أشار التوفيق، أن الوزارة حددت مدة الاستخلاص في مدة 5 أيام بعد أسبوع من الإعلان عن التكلفة النهائية، كما تم تحديد تاريخ 31 ماي كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب.

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