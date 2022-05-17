رسميا.. “الكاف” ينهي الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال

2022-05-17 / 15:23
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هبة بريس

أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وقال “كاف” عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 ماي الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.

كما أعلن “كاف” أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.

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‫2 تعليقات

  2. 28 ماي راها السبت ماشي الجمعة،وما فهمتش علاش غاديين يلعبو النهائي يوم 30 ماي يعني الاثتين

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