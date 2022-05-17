ترند “كلنا الشيخ محمد العمرواي” يتصدر “توتير”

هبة بريس ادريس بيگلم

لازالت قضية الإمام محمد العمرواي خطيب عيد الفطر بمدينة سيدي سليمان، تتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أنباء عن توقيفه من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويتصدر وسم “كلنا الإمام محمد العمراوي” الترند المغربي على موقع تويتر، بتغريدات متضامنة مع الإمام ومنددة ورافضة لقرار عزله من مهامه.

واتهم ناشطون وزير الأوقاف بالشطط في استعمال سلاح التوقيفات ضد كل الأئمة والمشايخ الذين “يصدحون بالحق” على حد قول أحد المغردين، وأضاف آخر قائلا :”قال كلمة حق و سمى الأشياء بمسمياتها، فتم إيقافه، وزارة الأوقاف و الأضرحة المسماة رسميا الأوقاف و الشؤون الإسلامية توقف الإمام محمد العمراوي بعد خطبة عيد الفطر”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا تسجيلا مصورا للإمام محمد العمرواي وهو يعتلي منبر الخطابة لصلاة عيد الفطر، بمدينة سيدي سليمان، يهاجم فيه بعض الممارسات والظواهر الغريبة عن ديننا الإسلامي، الأمر الذي لم يرق وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

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