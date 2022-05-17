الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 16 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في التجمهر وتبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تجمهر مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل مشجعي كرة القدم، وتورطهم في تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي “البركة”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة أشخاص من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
19 تعليقات
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية من أجل حماية الجمهور الرياضي وكذا اللاعبين…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة وأن تجري البحث الدقيق لملامسة هذآ الشغب في حق الجمهور الرياضي.
في نظري ان تلعب المقابلات بدون جمهور حتى يتعلمون الدرس والعبرة لمن يتجرأ في تخريب الملاعب الرياضية وكذا الممتلكات العامة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كرة القدم هي لعبة فيها المهزوم والمنتصر ولكن تبقى روح رياضية تربطهم لهذا لاداعي للتخريب والتهور يجب تهدئة الأعصاب والرجوع إلى الصواب….
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن يجب على السلطات القضائية ان تقوم بالاجراءات اللازمة لمحاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب محاكمتهم بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية …
هذا راجع إلى عدم التربية الخلقية وعدم الوعي لهذا يجب على السلطات القضائية ان لا ترحمهم حتى ياخذوا درسا وعبرة لمن يتعدى حدود الله…
الشغب داخل الملاعب الرياضية يجب محاربته بشتى الطرق لمنع هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
يمنع منعا باتا دخول الجماهير إلى الملاعب الرياضية الذين لا يتجاوز سنه القانوني. وبهذه الطريقة نكون شيئا ما خففنا من الشغب داخل الملاعب الرياضية….
كما حدد السن القانوني في اللجوء إلى مباراة الامتحان في التعليم يجب كذالك تحديد السن القانوني للجماهير من الولوج إلى الملاعب الرياضية هههههههه.
المشكل الغويص هو ليس في محاكمتم أو السجن ولكن للاسف الشديد أصبحنا نلاحظ تكرار كل مرة مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية ولحد الآن لم نجد تفسيرا كاملا وحل مناسبا للحد من انتشار هذآ الشغب داخل الملاعب الرياضية …
يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان تفرض اقصى عقوبات على الرجاء البيضاوي وإن تمنع جمهوره من الدخول الى الملاعب الرياضية لمشاهدة المقابلات القادمة حتى ياخذوا درسا قاسيا وعبرة لمن يتعدى حدود الله…
إن هذا الشغب أدى إلى خسائر فادحة مادية وبشرية من إصابات بالغة الخطورة لهذا يجب على السلطات القضائية أن تحاكمهم باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.
إنها أحداث العنف والتعسف والتهور مما أدى إلى وفاة أحد الاشخاص وإصابة آخرين عقب هذآ الشغب والتخريب وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهت المقابلة بماساة محزنة ومؤلمة وفي نفس الوقت مضحكة العالم هههههههههههه
المشهد كان على شكل حرب مرعب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين المسؤولين ؟؟؟؟؟؟
شغب الملاعب الرياضية تهدد مجتمعنا المغربي وتفسد صورته امام المنتظم الدولي.
آفة شغب الملاعب الرياضية يمكننا القول الذي يتحمل مسؤوليته هي الجامعة الملكية لكرة القدم والتقصير الأمني وقلة الأجهزة الأمنية داخل وخارج أسوار الملاعب الرياضية.
يجب زجر كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية وكل من تورط فيها من اعمال شغب الملاعب وكسر الممتلكات العامة والخاصة كالسيارات وغيرها لهذا يجب على السلطات القضائية ان تقوم بمحاكمتم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.