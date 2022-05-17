نشرة إنذارية: طقس حار الخميس والجمعة بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار (ما بين 38 و 46 درجة) يومي الخميس والجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم ، يوم الخميس، تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 40 و 43 درجة بأقاليم تارودانت وطاطا وأسا الزاك، في حين يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و 41 درجة بكل من تاونات ومولاي يعقوب وسيدي قاسم والخميسات وخريبكة وبني ملال والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش والسمارة.

وأشارت المديرية إلى أن الطقس الحار مرتقب أيضا، يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان وداخل إقليمي العرائش والقنيطرة، وما بين 40 و 43 درجة بكل من شفشاون ووزان وتاونات ومولاي يعقوب وفاس والحاجب ومكناس والخميسات وخريبكة والفقيه بنصالح وبني ملال وبن سليمان وسطات والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش وتارودانت وطاطا.

كما يُرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من صفرو وخنيفرة وأزيلال وبرشيد وزاكورة والسهول الأطلسية التابعة لإقليمي العرائش والقنيطرة وداخل إقليمي الصخيرات- تمارة وسلا.

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