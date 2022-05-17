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فاس .. إيقاف شخص بتهمة الضرب والجرح ومحاولة السرقة بالعنف

2022-05-17 / 13:40
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، يوم أمس الاثنين 16 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح ومحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على تعريض عدة ضحايا لمحاولة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي “عين السمن”، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية أحد الضحايا، والذي تبين أنه لم يتقدم بأية شكاية في الموضوع.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما، الذي يشكل موضوع بحث لتورطه في قضايا زجرية، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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