وجدة.. متقاعدو ومتقاعدات وأرامل المحطة الحرارية جرادة يحتجون

هبة بريس : وجدة

نظم المكتب الجهوي للمتقاعدين بالجهة الشرقية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للطاقة(الاتحاد المغربي للشغل) صباح اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري وقفة احتجاجية امام مقر الادارة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة لعدم تجاوب الإدارة العامة لتفويت السكن الوظيفي لمتقاعدي ومتقاعدات وأرامل المحطة الحرارية بجرادة.

ورفعت اثناء الوقفة شعارات تطالب فيها بتسوية وضعيتهم وتناشد الادارة بعدم فرض الأمر الواقع لارغام القاطنين بالحي بالإفراغ او التوقيع على إلتزام، وكذا التراجع على الاقتطاعات من المعاشات المتعلقة بواجب الكراء خاصة الحي رقم 01، منددة بسياسة التهميش، مطالبة الادارة العامة لإعادة النظر في أجور المعاشات المجمدة في حق المتقاعدين والأرامل في ظل تفاقم الوضعية المعيشية وغلاء الاسعار التي انهكت جيوبهم.

كل هذه الاسباب، يطالب المحتجون بالمكتب الوطني للكهرباء بالاخذ بمطالبهم المطروحة وملفهم المطلبي.

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