اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخصين هاجما الترامواي

2022-05-17 / 12:14
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هبة بريس - البيضاء

اضطر مقدم الشرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين 16 ماي الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال أداة راضة.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على إلحاق خسائر مادية بالطلاء الخارجي لعربة للترامواي وبسيارتين مستوقفتين بالشارع العام بالحي المحمدي، مما استدعى تدخل دورية الشرطة العاملة بداخل الترامواي من أجل توقيفهما، غير أن أحدهما واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال أداة حديدية، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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