تارودانت : عصابة تحاول السطو على محتويات “إيكودار” أقدم بنك في العالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت العناصر الدركية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، بعد محاولة لعصابة قبل أيام محاولة سرقة محتويات مخازن “إكودار” أقدم نظام بنكي في العالم الواقعة بإقليم تارودانت.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن بعض الشباب المنتمين لدوار “أكادير نبرور” ضواحي تارودانت، قاموا بالتصدي للعصابة التي حاولت سرقة المخازن الجماعية .

العصابة التي كان جل أفرادها ملثمون، حاولوا إنتزاع أبواب خشبية للمخازن ومحتويات أخرى بداخلها، مستغلين عدم وجود حراسة على المكان، غير أن بعض الأهالي من الدوار القريب من مكان المخازن، حال دون إتمام مخطط السرقة.

وحسب مصادر محلية، فإن العصابة كانت تتوفر على وسائل تكنولوجية متطورة، كما كان أفرادها على تواصل مع زعيمهم عبر اللاسلكي، وبعد تدخل الاهالي ترك اللصوص وسائل قد تساعد في تحديد هوياتهم .

عملية السطو قابلها استنكار من جمعيات مهتمة بالثراث، مطالبة الجهات الوصية بحماية تلك المآثر التاريخية ذات البعد العالمي، وتوفير حراسة لها.

وتعتبر مخازن “إيكودار” الأمازيغية

التاريخية أقدم نظام بنكي في العالم، حيث كانت عبارة عن منشآت تخصص لادخار وتخزين وحماية أموال وممتلكات الأسر التي تعيش في الواحة تحث إشراف أحد أمناء القبيلة المشهود له بالصدق والأمانة.

وكانت هذه المخازن التي تقام وسط الحصون تحتوي على العشرات من الغرف الصغيرة وكان يخصص لكل أسرة حساب واحد وهو عبارة عن غرفة خاصة تضع فيها كل ما تملكه من ممتلكات نفيسة كالمجوهرات والأموال والحبوب لحمايتها من النهب والسرقة.

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