أمن مطار مراكش يجهض عملية للهجرة نحو أوروبا بوثائق مزورة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة الدولي، زوال أمس الاثنين 16 ماي الجاري، من إجهاض تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية عبر المنافذ الحدودية، وذلك باستعمال وثائق إقامة أجنبية مزورة وبطاقات إركاب مزيفة للصعود على متن الطائرة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت إجراءات المراقبة الحدودية بمطار مراكش المنارة من توقيف مواطنيين مغربيين في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة باستعمال بطاقات إركاب مزورة للصعود على متن طائرة، كانت متوجهة لمطار إحدى الدول الآسيوية التي لا تشترط التأشيرة لولوج أراضيها.

كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف شخص ثالث باعتباره المشتبه فيه الرئيسي داخل قاعة الإركاب بالمطار، والذي تم العثور بحوزته على ثلاثة بطاقات مزورة للإقامة في دولة أوروبية، حيث كان بصدد انتظار باقي المشتبه فيهما لتمكينهما من البطاقات المزورة وتحويل وجهتهما نحو أحد المطارات الأوروبية.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيهم من حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة التي تحمل هويات مختلفة، بالإضافة إلى بطائق إركاب خاصة بالصعود للطائرة، وخاتم مزور يحمل طابع خاص بشرطة الحدود وخاتم آخر يستعمل في تسجيل التواريخ.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة المساهمين والمشاركين في تزوير الوثائق المحجوزة ووضعها رهن إشارة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0