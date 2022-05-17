روسيا: المفاوضات مع أوكرانيا توقفت

2022-05-17 / 10:43
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هبة بريس - وكالات

أعلنت موسكو اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع كييف توقفت، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس.

و قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن “أي حرب تنتهي بسلام وسيكون ذلك السلام، حيث يسمع صوت روسيا ونحن ونتطلع إلى ذلك بثقة عالية”.

كما أضاف للصحفيين أن “موسكو واثقة من أنها ستفوز وستحقق جميع أهدافها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، مضيفا أن “الرئيس بوتين يدرك كيفية قيادة مستقبل البلاد ونحن جميعًا نرى ذلك وحجم الدعم الشعبي الجامع له”.

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