مزور: “صحة و سلامة المواطنين المغاربة في صلب اهتمام الحكومة”

2022-05-17 / 14:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد رياض مزور وزير التجارة و الصناعة أن الحكومة تولي عناية خاصة بصحة و سلامة المواطنين المغاربة و هو ما يتجلى من خلال القرارات المسترسلة الصادرة في عدد من المجالات و منها مراقبة المنتوجات المعروضة في السوق.

و أوضح مزور خلال مداخلة له بمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية واضحة جدا و تصب في اتجاه حماية صحة و سلامة المغاربة و هو الأمر الذي توليه الحكومة عناية خاصة.

و شدد وزير التجارة و الصناعة على أن صحة المغاربة فوق أي اعتبار، قائلا: “ما كاين حتى شي حاجة لي فوق من الصحة والسلامة ديال المغاربة و هذا لي كيفرض علينا كحكومة تعزيز المراقبة في كل السوق الوطنية”.

مزور أوضح في مداخلته كذلك أن مستويات المراقبة لكل المنتوجات خاصة المستوردة تبقى مشددة سواءا قبل تصديرها للمغرب أو حين وصولها للحدود الجمركية و حتى بعد توزيعها بالسوق المحلية، لافتا الانتباه لكون وسائل و طرق المراقبة بالمغرب تظل من بين الأفضل و الأنجع على المستوى العالمي.

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