تعزيزا لبرنامج التغطية الصحية.. تعاضدية موظفي البريد والمواصلات توقع شراكات خاصة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقعت التعاضدية العامة لموظفي البريد والمواصلات و إحدى الشركات الفاعلة في مجال البصريات بالمغرب، اتفاقية شراكة بين الطرفين ستسمح بتوفير محلات متخصصة في مجال بصريات متعاقدة مع أطراف ثالثة.

و ستمكن هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، جميع المنخرطين في التعاضدية وذوي حقوقهم من الحصول على النظارات الطبية دون الحاجة إلى دفع المبلغ الذي ستتكفل التعاضدية العامة لموظفي البريد والمواصلات بتغطيته.

وبهذه المناسبة، قال حميد كجي رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات: “إن هذه الشراكة تأتي لتُعزز مكانة المؤسستين كفاعلين ملتزمين بتطبيق مضامين برنامج التغطية الصحية الذي أطلقه المغرب”.

و أضاف ذات المتحدث: “هدفنا المشترك يتجلى أساسا في ضمان جميع المنخرطين في التعاضدية وذوي حقوقهم، من الحصول على النظارات الطبية، من خلال تزويدهم بمنتوجات وخدمات ذات مستوى عالي من جودة، هذه المنتوجات والخدمات التي سيجدونها لدى أكثر من 60 متخصصٍ في مجال البصريات والمبصاريين التابعين للشركة المتعاقد معها، تم اختيارهم من قبل هذه المجموعة وفقا لكفاءاتهم”.

ومن جانبه، أكد بينيتو كازال، المدير العام للمجموعة المتخصصة في البصريات بالمغرب قائلا: “من بين أهدافنا المشتركة الأخرى التي يجب أن نشير إليها هي السهر على تسهيل عملية الحصول على النظارات الطبية وذلك عبر نسج روابط التقارب مع منخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم، والذين يتواجدون في جميع أنحاء التراب الوطني”.

و زاد ممثل الشركة: “لابد أن نشير أيضا إلى أن شبكتنا من المبصاريين والخبراء تغطي أكثر من 24 مدينة مغربية ونطمح لتوسيع نطاق عمل شبكتنا لتغطي جميع المناطق المغربية عبر توفير ما يفوق 225 من الأخصائيين في مجال البصريات التابعين لعلامتنا التجارية بحلول سنة 2025”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن خدمات التعاضدية العامة لموظفي البريد والمواصلات موجهة بشكل أساسي لموظفي البريد بنك و بريد المغرب وكذا موظفي اتصالات المغرب وموظفي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أي ما مجموعه 80 ألف ما بين المنخرطين وذوي حقوقهم.

*الصورة من الأرشيف

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