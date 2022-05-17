بعد بلاغ الإدارة.. جماهير الرجاء تثور في وجه الرئيس و تطالب بالاستقالة الفورية

2022-05-17 / 11:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أصدر نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ليلة أمس الاثنين بلاغا أكد من خلاله أن المكتب المديري للنادي قد قرر تقديم استقالته الجماعية، نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع الدعوة إلى عقد جمع عام انتخابي.

قرار إدارة الرجاء بتحديد موعد الاستقالة في نهاية الموسم أثار حفيظة أنصار الفريق الذين انهالوا على منشور إدارة محفوظ في الصفحة الرسمية بأكثر من ستة آلاف تعليق أغلبها تنتقد قرار المكتب و تطالبه بالرحيل الفوري.

و أغضب قرار محفوظ و مكتبه أغلب الرجاويين الذين طالبوا برحيلهم الفوري نظرا للعلاقة المتشنجة التي كانت أصلا بين الطرفين و التي تجلت في المباريات الأخيرة حيث رفعت شعارات غاضبة في المدرجات مرفوقة أحيانا بالسب و الشتم.

و كانت الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها رفاق متولي في خريبكة أمام سريع واد زم النقطة التي أفاضت الكأس خاصة أنها جاءت في وقت مازالت جماهير الرجاء لم تستسغ بعد الاقصاء من منافسات عصبة الأبطال و كذا الانتدابات العشوائية التي أقدمت عليها الإدارة الحالية و التي بدأتها بالانفصال مع المدرب التونسي لسعد جردة الشابي و تعاقدها مع مدرب سوقته أنه عالمي فظهرت محدودية خياراته التقنية بسرعة ليتم الانفصال عنه و التعاقد مع الطاوسي الذي لم يقنع بدوره أنصار النادي.

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