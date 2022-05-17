الناظور.. افتتاح المعبر الحدودي بين بني أنصار ومليلية المحتلة

هبة بريس : وجدة

تمت منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء 17 ماي الجاري إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين بني أنصار (إقليم الناظور) ومليلية المحتلة بشكل تدريجي.

وسمح فقط للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي وكذلك للأشخاص المصرح لهم بالسفر في منطقة شنغن.

واعتبارا من 31 ماي الجاري، سيتم افتتاح مرحلة ثانية حيث سيتمكن عمال الحدود المعترف بهم قانونيًا من دخول المدينة المحتلة من خلال نفس المعابر الحدودية، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة الدخول.

وحسب تصريحات المواطنين القادمين من مليلية المحتلة لموقع هبة بريس، فقد عبروا عن ارتياحهم لسلاسة العبور وشكرها على ما قامت به السلطات المغربية من تسهيل عملية العبور وكذا عن الاجراءات المصاحبة عبر الإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة PCR وفق الشروط الصحية المعتمدة والمتفق عليها مع السلطات الإسبانية.

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