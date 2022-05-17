الناظور.. افتتاح المعبر الحدودي بين بني أنصار ومليلية المحتلة
هبة بريس : وجدة
تمت منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء 17 ماي الجاري إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين بني أنصار (إقليم الناظور) ومليلية المحتلة بشكل تدريجي.
وسمح فقط للمواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي وكذلك للأشخاص المصرح لهم بالسفر في منطقة شنغن.
واعتبارا من 31 ماي الجاري، سيتم افتتاح مرحلة ثانية حيث سيتمكن عمال الحدود المعترف بهم قانونيًا من دخول المدينة المحتلة من خلال نفس المعابر الحدودية، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة الدخول.
وحسب تصريحات المواطنين القادمين من مليلية المحتلة لموقع هبة بريس، فقد عبروا عن ارتياحهم لسلاسة العبور وشكرها على ما قامت به السلطات المغربية من تسهيل عملية العبور وكذا عن الاجراءات المصاحبة عبر الإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة PCR وفق الشروط الصحية المعتمدة والمتفق عليها مع السلطات الإسبانية.
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14 تعليقات
سبتة ومليلية المحتلتين من الاسبان فهما مدينتا مغربيتان كيف يعقل ان ندخلها باستئذان كما يقال المثل المغربي (فعشو وينشو) هههههههههههه
يجب حذف pcr من أجل تسهيل عملية العبور …
هذآ الكلام فهو مهزلة للشعب المغربي ندخل متى يشاء المستعمر الإسباني ونخرج والعكس صحيح لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
يجب على الشعب المغربي مع تنسيق الحكومة الجديدة أن لا يقبل هذه الشروط لأنه عار مدينتين مغربيتين أن يتحكموا فينا فهذا ما يسمى بالذل وحك كرامتنا في الأرض لهذا يجب الدفاع عن اراضينا وكذا سبتة ومليلية المحتلتين من الاسبان الكرامة والعزة فوق كل شيء….
هل يتطلب الأمر لمغادرة البلاد لقضاء نهاية الأسبوع التأشيرة؟؟؟؟هههههههه اللهم هذا ابتزاز واضحوكة…..
إنه بالنسبة للمغاربة عيد لو اكتمل باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة من طرف الحكومة الإسبانية ….
نحن ضد فكرة pcr لأن كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تعود باجبارنا بpcr ما كفايا الابتزاز السياسي ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
بهذه الشروط المفروضة علينا تحطمون القطاع السياحي بعدما انتعش شيئا ما … لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم ما كفايا استهزاء يمس كرامة وعزة المغرب…
بدل نحتفل ونفرح باسترجاعهما ونقاوم عليهما نفرح بفتحهما والله عار لقد أصبحنا أضحوكة العالم بهذه التصرفات الرذيلة هههههههههههه….
نطالب بالتدخل الفوري لوقف pcr…..
المسألة واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت ومحزنة كذالك ؛ لماذا هذا الابتزاز السياسي في حق الشعب المغربي؟؟؟؟؟.
كأنها ليلة زفاف الكل فرحان بفتحهما والله هذآ عار وتحطيم كرامة وعزة المغرب أعيد النظر في هذا !!!! هناك امور أكثر أهمية من ذالك والفاهم يفهم هههههههههههه.
إن انطلاق سبتة ومليلية المحتلتين من الاسبان عبر مدينة الناضور ماهي إلا لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية يريدون بها ترويج والرواج الاقتصادي حيت عرف خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا تدهوار وتضررا وهذا ما أدى إلى فتح المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية المحتلتين عبر الناضور…..
نريد استرجاعهما وليس بفتحهما ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.