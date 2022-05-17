طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بأقصى جنوب البلاد وحار نسبيا بالجنوب-الشرقي وبالسهول الداخلية، مع تشكل كتل ضبابية ليلا وصباحا محليا فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستهم سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة السواحل المتواجدة ما بين سيدي افني وطرفاية، إضافة إلى نمو بعض السحب الركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، وفضلا عن إمكانية تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين و 10 و 16 درجة بالريف، وما بين 14 و 20 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية-الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 30 درجة في ما باقي مناطق الجنوب وجنوب-شرق البلاد.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف شمال ووسط البلاد وستنخفض بعض الشيء جنوبا.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وهائجا بباقي السواحل.

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