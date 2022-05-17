طقس
الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-17 / 08:04
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بأقصى جنوب البلاد وحار نسبيا بالجنوب-الشرقي وبالسهول الداخلية، مع تشكل كتل ضبابية ليلا وصباحا محليا فوق السواحل الشمالية والوسطى.

وستهم سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة السواحل المتواجدة ما بين سيدي افني وطرفاية، إضافة إلى نمو بعض السحب الركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، وفضلا عن إمكانية تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين و 10 و 16 درجة بالريف، وما بين 14 و 20 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية-الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 30 درجة في ما باقي مناطق الجنوب وجنوب-شرق البلاد.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف شمال ووسط البلاد وستنخفض بعض الشيء جنوبا.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس .. إيقاف شخص بتهمة الضرب والجرح ومحاولة السرقة بالعنف

فاس .. إيقاف شخص بتهمة الضرب والجرح ومحاولة السرقة…

2022-05-17 / 13:40
Photo of النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع الزميل مصطفى وتطالب بفتح تحقيق

النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع الزميل مصطفى وتطالب بفتح…

2022-05-17 / 13:25
Photo of وجدة.. متقاعدو ومتقاعدات وأرامل المحطة الحرارية جرادة يحتجون

وجدة.. متقاعدو ومتقاعدات وأرامل المحطة الحرارية جرادة يحتجون

2022-05-17 / 13:15
Photo of أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخصين هاجما الترامواي

أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف شخصين هاجما الترامواي

2022-05-17 / 12:14
Photo of تارودانت : عصابة تحاول السطو على محتويات “إيكودار” أقدم بنك في العالم

تارودانت : عصابة تحاول السطو على محتويات “إيكودار” أقدم…

2022-05-17 / 11:50
Photo of أمن مطار مراكش يجهض عملية للهجرة نحو أوروبا بوثائق مزورة

أمن مطار مراكش يجهض عملية للهجرة نحو أوروبا بوثائق…

2022-05-17 / 11:05
Photo of تعزيزا لبرنامج التغطية الصحية.. تعاضدية موظفي البريد والمواصلات توقع شراكات خاصة

تعزيزا لبرنامج التغطية الصحية.. تعاضدية موظفي البريد والمواصلات توقع…

2022-05-17 / 10:53
Photo of درك أزمور يداهم مصنعا سريا لمسكر “الماحيا”

درك أزمور يداهم مصنعا سريا لمسكر “الماحيا”

2022-05-17 / 10:34
Photo of صرف تعويضات التأمين الفلاحي قبل موعدها يخفف معاناة الفلاحين المغاربة

صرف تعويضات التأمين الفلاحي قبل موعدها يخفف معاناة الفلاحين…

2022-05-17 / 10:05
Photo of أمن الفنيدق يجهض عملية تهريب شحنة من الأقراص المخدرة

أمن الفنيدق يجهض عملية تهريب شحنة من الأقراص المخدرة

2022-05-17 / 09:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق