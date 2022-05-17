” الحموضة “..صاحب ” هشة مشة ” يقارب مشاكل المغاربة ب”تشنشنت وتشأشأت”
أثار النائب البرلماني عبد النبي عيدودي، جدلا عقب تدخله عند جلسة الأسئلة الشفوية، وانتهاء إجابة الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية فوزي لقجع على الأسئلة المطروحة، حيث قال ” لقد تشنشنت وعودكم المشهورة وتشأشأت، واستشفت عهودكم التي شنتتم على المواطنين وتهرطقت كما تهركلت حتى أصبحت أمام حكومة الهوامش والتبريرات وليس حكومة الكفاءات والحلول والبرامج”.
وأضاف المتحدث ذاته ”السيد الوزير، كان بودنا أن تأتي السيدة الوزيرة، انت راجل خدام شغلك ومقاد دروسك ولكن بغيناها تحي هي لي تمثل أمام المؤسسة التشريعية وتجاوب على هاد الأسئلة هادو
وتابع البرلماني عيدودي، ”والسيدة الوزيرة لي رفضت المثول، إن المواطن المغربي اكتوى بغلاء الأسعار، والزيت والفلفلة والمازوت وكيقوليها راه حتى الكريدي ديال الحانوت دارلنا أزمة كبيرة، فلهذا أقول لها، وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شاو، وحربش لا فكات الحكومة هاد الأزمة هادي”.
واذا كان البرلماني اعلاه يبحث في القواميس والدواوين من اجل خلق جو البهكنة و” التريكيل ” فالحال في هذا الوطن يتطلب التحدث الى الحميع بلغة واضحة وسلسة والا فمامعنى ان يكرر الاخير تدخلاته البرلمانية بنفس الطريقة وبنفس ” الشوهة ”
ان المغاربة في حاجة الى برلماني يقول الكل ليفهمه الكل والحديث بتلك الطريقة ” العيدودية ” لن تغني في شيء ماعدا ان كان صاحبها يريد ان يقول للمغاربة انه محنك لغويا واثارة الجدل والبحث عن” البوز ”
والسؤال هنا ..الا يخجل عبد النبي عيدودي من نفسه وزملائه يضحكون اما عليه او معه ..وفي كل الحالات ..نقول ان الشيء اذا زاد على حده انقلب ضده …او بمعنى اخر …” حماضيتي “
14 تعليقات
مع كامل الاسف ؛ المستوى صار مع هؤلاء ما دون الصفر !!! لك الله يا برلمان !!هل هذا هو مستواك يا بر لماني ؟؟؟
وهل الشعب يفهم ما يقوله الوزراء ؟
كل مرة نسمع هناكلجينة منبثقة من لجنة وووو لا شيء
كل ما هناك في قبة البرلمان الا كروس شاب وكعب غزال وتقرقيب الناب
أخجل من سماع هكذا لخبطة وجهل في اللغة والاساءة إليها وماذا ننتظر من رجل عوض أن يناقش أمور الناس بلباقة واحترام والمساهمة في إيجاد الحلول يقضي وقته في مكتبه المتحرك يتكب مواضيعه الإنشائية الخارجة عن حدود اللباقة وخاصة في قبة البرلمان…
ماشاء الله
السيد النائب يمثل الامة له كامل الصلاحيي في اقتناء المصطلحات العيب كل العيب ان منعته بالحموضة اه يا زمان .
لقد أصاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه في خطاب له عندما وصف برلماننا بالسيرك . وما نسمع ونشاهد في مداخلات بعض النواب إلا ارتفاع الضحكات لتشمل كل القاعة . لسنا في حاجة إلى سيرك . رجاء أوقفوا هذه المهزلة إن كان همنا بالفعل تقدم وتنمية البلاد .
شخصيا من أرى أنه من الأفضل أن يبحث البرلماني في القاموس عن كلمات تجعلنا و كذلك وزراء الكفاءات مظطرين للبحث ورائه لفهم ما يعني، فقد نستفيد من تلك دقائق البحث و لو بكلمة. خير ألف مرة من برلماني او وزير غير مهتم بتذخلاته مما ينتج عنها تذخلات كارثية تدل بما لا يترك الشك أن مصير المغربي في برلمان ربما جاهل او غير مهتم.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
لن يغير ذلك في أي شيء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهل تظن انك إذا تكلمت بلغة واضحة ستغير شيءا لن تغير لا أنت ولا أنا في المغرب لاتستغرب. الطبقة (هاي كلاس) هم الذين يستفيدون من المغرب أما الباقي فرحمة الله عليهم
نحن في حاجة لوزراء يفهمون المواطنين و يفهمونهم بطريقة سلسة و واضحة و أكثر من ذالك أن يستعفوا عن المال الحرام و يحسنون التصرف في مال الوطن و يعلموا أن الله محيط بالظالمين.
المسألة واضحة لا تحتاج لبرلماني يطرح سؤال وبأي شكل من الأشكال ولا إلى وزير يشرح ويبرر. الحل راه باين من أراد أن يخدم البلاد راه غيشمر على ساعديه ومن أراد سرقة ونهب البلاد فليتذكر اننا سيسأل أمام رب العباد .
مستوى جد منحط وما دون الصفر !!!
دبا هدا ليكنسميوه التبرهيش ،هاد خونا باغي ايميز راسو زعما مصطلحات ديالو ثاقبة ،لكن نسا راسو راه ناس كضحك عليه،لكن نقولكم حاجة راه هو ليكيضك علينا كيشد فلوس صحييحة،او كيجي ايفوج في القبة هههههههههه،اش كتنتضرو من هده المناقشات الجافة الركيكة،حسبي الله ونعم الوكيل.
ولما رأيت الجهل حولي فاشيًا
تجاهلت حتى ظن اني جاهل
لك الله يا برلمان!!!!!
لو تم قبولهم (الحركة الشعبية..)في الأغلبية او شاركوا في الحكومة ..لما “تشرشروا” علينا بهذه المشاهد الهزلية المتدنية البعيدة كل البعد عن انتظارات الشعب المغربي ..اضف الى هذا مشهد تنابز بنكيران (رئيس حكومة سابق) و الطيب العلمي (رئيس مجلس النواب بكلام نابي قدحي لا يرقى إلى مستوى قادة النخب المغربية (…)