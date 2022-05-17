عاجل…المكتب المديري للرجاء يقدم استقالته

هبة بريس _ رياضة

قرر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، تقديم استقالته الجماعية، نهاية الموسم الرياضي الحالي، والدعوة إلى عقد جمع عام انتخابي.

وجاء هذا القرار، عقب الاجتماع، الذي عقده المكتب المديري للفريق مساء الاثنين، خصص لتدارس وضعية الفريق الحالية، وتقديم حصيلته من ناريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر 2021 وإلى غاية اليوم.

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