عاجل…المكتب المديري للرجاء يقدم استقالته
هبة بريس _ رياضة
قرر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، تقديم استقالته الجماعية، نهاية الموسم الرياضي الحالي، والدعوة إلى عقد جمع عام انتخابي.
وجاء هذا القرار، عقب الاجتماع، الذي عقده المكتب المديري للفريق مساء الاثنين، خصص لتدارس وضعية الفريق الحالية، وتقديم حصيلته من ناريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر 2021 وإلى غاية اليوم.
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كان خطأ جسيما عندما غيرت مدرب الفريق أثناء لعب دور المجموعات بضغط من الجماهير يعني أن الإدارة هاوية وليس محترفة في قراراتها.القرار لايتخذ فقط عندما يريد الجمهور بل يكون تسيير احترافي ولاينبغي تغيير القرارات بسرعة وبارتجالية النتيجة كانت كارثية بكل المقاييس.عندما كان مدرب الفريق الشابي كانت الرجاء لديها شخصية بابعاد لاعبين انتهت صلاحيتها مثل متولي..الخ وابعاد المشاغبين والغير المنضبطين.اكبر خطأ هو تعيين الطاوسي.اذا اردتم رجاء قوية فعليكم بإدارة محترفة مع ارجاع المدرب الشابي وتصفية اللاعبين المنتهي صلاحيتها وتطعيم الفريق بلاعبين مميزين محترفين سواءا من داخل المغرب او خارجه.