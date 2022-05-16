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إجلاء 264 عسكريا أوكرانيا من مجمع آزوفستال

2022-05-16 / 23:15
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 264 عسكريا أوكرانيا، بينهم 53 جريحا، تم إجلاؤهم، الاثنين، من مجمع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، في رسالة مصورة إنه “في 16 مايو تم إخلاء 53 (عسكريا) جريحا إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقي الرعاية الصحية، ونقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممر إنساني”.

وأشارت إلى أن هؤلاء العسكريين سيتم لاحقا “تبادلهم” كون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

وقصفت القوات الروسية ماريوبول لما يقرب من شهرين مما حول المدينة الساحلية لأنقاض مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

واتخذت مجموعات من المقاتلين الأوكرانيينن ومن المدنيين، من مصنع آزوفستال للصلب ملاذا من القصف، إذ أنه مصنع شاسع بني في العهد السوفيتي أثناء حكم جوزيف ستالين، وصُمم لتكون تحته مخابئ وأنفاق تتحمل الهجمات.

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